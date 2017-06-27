Grand Theft Auto V в 13 раз стала лидером британского чарта
Приключенческая драма в открытом мире Grand Theft Auto V, вышедшая много лет назад (впервые — еще в 2013-ом году на PlayStation 3 и Xbox 360), вновь заняла первое место в чарте продаж игр Великобритании. Случилось это уже в 13 раз с момента релиза.
Общая десятка выглядит следующим образом:
- GTA5
- Dirt 4
- FIFA 17
- Ghost Recon Wildlands
- Mario Kart 8 Deluxe
- Overwatch
- Arms
- Horizon: Zero Dawn
- Forza Horizon 3
- Tekken 7
Таким образом, «старому» хиту вновь далось обойти свежие AAA блокбастеры.
ИсточникMetro Co Uk