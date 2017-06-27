Grand Theft Auto V в 13 раз стала лидером британского чарта

Приключенческая драма в открытом мире Grand Theft Auto V, вышедшая много лет назад (впервые — еще в 2013-ом году на PlayStation 3 и Xbox 360), вновь заняла первое место в чарте продаж игр Великобритании. Случилось это уже в 13 раз с момента релиза.

Общая десятка выглядит следующим образом:

  1. GTA5
  2. Dirt 4
  3. FIFA 17
  4. Ghost Recon Wildlands
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Overwatch
  7. Arms
  8. Horizon: Zero Dawn
  9. Forza Horizon 3
  10. Tekken 7

Таким образом, «старому» хиту вновь далось обойти свежие AAA блокбастеры.

Источник
Metro Co Uk
Теги
игры Grand Theft Auto V

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