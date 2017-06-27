Grand Theft Auto V в 13 раз стала лидером британского чарта

Приключенческая драма в открытом мире Grand Theft Auto V, вышедшая много лет назад (впервые — еще в 2013-ом году на PlayStation 3 и Xbox 360), вновь заняла первое место в чарте продаж игр Великобритании. Случилось это уже в 13 раз с момента релиза.

Общая десятка выглядит следующим образом:

GTA5 Dirt 4 FIFA 17 Ghost Recon Wildlands Mario Kart 8 Deluxe Overwatch Arms Horizon: Zero Dawn Forza Horizon 3 Tekken 7

Таким образом, «старому» хиту вновь далось обойти свежие AAA блокбастеры.