В скором времени PlayStation 5 не появится

У Sony, конечно же, имеются планы на PlayStation 5, однако, как сообщил Шон Лейден (Shawn Layden), глава Sony Interactive Entertainment America, в скором времени ждать ее появления не следует.

Он также отметил, что перед анонсом PlayStation 5 пройдет еще какое-то время. Некоторые аналитики, напомним, ожидают появления системы следующего поколения уже в следующем году. Однако было бы куда реалистичнее рассчитывать на 2019 или даже 2020 год.

Ранее Дэмиан Тонг (Damian Thong), известный аналитик, предсказавший появление PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim, сказал, что следующая приставка от Sony появится уже в 2018-ом году. То есть, PlayStation 5 выйдет через 5 лет после запуска PlayStation 4.