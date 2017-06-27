Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Rebellion для iOS и Android

Компания Ubisoft анонсировала игру серии Assassin's Creed для мобильных устройств. RPG-стратегия под названием Assassin's Creed Rebellion выйдет для устройств на базе iOS и Android, она будет доступна бесплатно по схеме free-to-play.





Игра разрабатывается в тесном сотрудничестве со студией Behaviour Interactive. По словам разработчиков, новый визуальный стиль позволит взглянуть на привычный мир Assassin’s Creed под неожиданным углом.

По сюжету игры, События Assassin's Creed Rebellion разворачиваются в Испании во времена, когда инквизиция действовала наиболее активно. Геймерам предстоит собрать собственное братство ассасинов, оборудовать штаб и выполнять тайные операции, направленные против тамплиеров. Героев можно выбирать среди 40 легендарных ассасинов, в числе которых Эцио, Агилар, Шао Цзюнь, Клаудия и Макиавелли, а также более 20 новых разблокируемых персонажей, с которыми игроки впервые встретятся в Assassin’s Creed Rebellion. Можно будет управлять несколькими знаменитыми героями одновременно благодаря возможностям новой версии Анимуса, позволяющей объединять генетическую память нескольких ассасинов сразу.

На данный момент Assassin’s Creed Rebellion находится в разработке. Игра выйдет в международном масштабе на iPhone, iPad, iPod Touch и на устройствах на базе Android. Рекомендуется использовать системы iOS 8 или Android 4.1. Также игра оптимизирована для устройств на базе Android с оперативной памятью не менее 2 ГБ.