В BioWare сравнивают Anthem со «Звездными Войнами» и вселенной Marvel

Аарон Флинн (Aaryn Flynn) из BioWare назвал новый проект компании, ролевой боевик Anthem, полноценным научным фентези, заявив, что игра ближе по духу ко вселенной «Звездных Войн» и киновселенной Marvel, нежели к Mass Effect.

«Этот жанр мы называем научным фентези. Это больше похоже на Звездные Войны и киновселенную Marvel. Происходит множество интересного, однако многое из этого попросту не объясняется. В Mass Effect все было иначе, это все-таки научная фантастика. В Anthem же вы просто получаете удовольствие и наблюдаете за необычными мирами и сталкиваетесь с фантастическими вещами».

В Anthem игроки будут сражаться и с монстрами и с людьми, закованными в экзоскелеты. Большое количество оружия и экипировки приложится. В BioWare уверены, что новинка надолго увлечет геймеров. Кроме того, вселенную планируется постоянно расширять.

Anthem выходит осенью 2018-го года на PC, PS4, Xbox One.