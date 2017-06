В Diablo III вышло дополнение «Возвращение некроманта»

Компания Blizzard Entertainment начала продажи комплекта «Возвращение некроманта» в магазине Blizzard (для PC), PlayStationStore и магазине Xbox One. Данный комплект возвращает в Diablo III: Reaper of Souls дополнительный класс героя — любимого многими некроманта, давно ожидаемый фанатами Diablo.





Помимо нового класса, в комплект «Возвращение некроманта» входит набор наград, среди которых внутриигровой питомец-полуголем, декоративные крылья хранителя склепов для всех героев в Diablo III, две дополнительные ячейки персонажа, две дополнительные вкладки тайника (только в версии для PC), портрет, знамя, эмблема и форма знамени в стиле некроманта, а также флаг Повелителя крови.

Владельцы консолей теперь также смогут приобрести электронное издание Eternal Collection для PlayStation 4 или Xbox One, включающее комплект «Возвращение некроманта», оригинальную игру Diablo III и дополнение Reaper of Souls.

Комплект «Возвращение некроманта» можно приобрести для Windows, Mac, PlayStation 4 и Xbox One по цене в 799 рублей. Эпическое издание Diablo III: Eternal Collection для PS4 и Xbox One можно будет приобрести по специальной цене в 1999 рублей при наличии подписки PlayStationPlus и Xbox Live Gold соответственно (стандартная стоимость — 3999 рублей). Что касается версии для PC, то начинающие герои смогут сэкономить до 50% при покупке Diablo III, а также дополнения Reaper of Souls и Diablo Battle Chest.