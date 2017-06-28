Создатели Sniper: Ghost Warrior 3 признали, что попытка сделать AAA-игру была ошибкой

В студии CI Games признали, что попытка позиционирования Sniper: Ghost Warriror 3 в качестве AAA-проекта была ошибочной.

«Мы потратили слишком много сил и времени, чтобы сравниться с другими проектами AAA-уровня. Мы хотели сделать интересную игру в открытом мире, рекламировали ее, как большой проект со множеством возможностей. К сожалению, мы ошиблись. Это была слишком амбициозная задача, выполнить которую идеально за отведенное время и со столь небольшой командой, было попросту невозможно. Однако в процессе создания Ghost Warrior 3 мы многому научились, в нашей команде появились новые талантливые сотрудники, что в итоге пойдет студии на пользу».

В будущем ошибок Sniper: Ghost Warrior 3 разработчики обещают не повторять. Сейчас в CI Games трудятся над новым тактическим шутером с проработанной механикой и интересными миссиями, но без открытого мира.

У Sniper: Ghost Warrior 3 средний балл на Metacritic составляет 56-58% в зависимости от платформы.