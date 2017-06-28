Создатели Sniper: Ghost Warrior 3 признали, что попытка сделать AAA-игру была ошибкой

В студии CI Games признали, что попытка позиционирования Sniper: Ghost Warriror 3 в качестве AAA-проекта была ошибочной.

«Мы потратили слишком много сил и времени, чтобы сравниться с другими проектами AAA-уровня. Мы хотели сделать интересную игру в открытом мире, рекламировали ее, как большой проект со множеством возможностей. К сожалению, мы ошиблись. Это была слишком амбициозная задача, выполнить которую идеально за отведенное время и со столь небольшой командой, было попросту невозможно. Однако в процессе создания Ghost Warrior 3 мы многому научились, в нашей команде появились новые талантливые сотрудники, что в итоге пойдет студии на пользу».

В будущем ошибок Sniper: Ghost Warrior 3 разработчики обещают не повторять. Сейчас в CI Games трудятся над новым тактическим шутером с проработанной механикой и интересными миссиями, но без открытого мира.

У Sniper: Ghost Warrior 3 средний балл на Metacritic составляет 56-58% в зависимости от платформы.  

Источник
GameSpot
Теги
игры Sniper: Ghost Warrior

Комментарии

Из рубрикиИгры
В BioWare сравнивают Anthem со «Звездными Войнами» и вселенной Marvel
Valkyria Revolution получает оценки
Ив Гиймо увеличил свою долю акций в Ubisoft

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26