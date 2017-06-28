Valkyria Revolution получает оценки

В Интернете появились оценки Valkyria Revolution, созданной студией Media.Vision и компанией Sega. На Metacritic средний балл игры составляет 61/100.

Рецензенты жалуются на слабую боевую систему, отказ от пошагового прошлого серии и однообразные битвы в стиле экшн. Кроме того, авторы обзоров отмечают несбалансированность сражений и отсутствие глубины.

Хвалят новую «Валькирию» за интересный сюжет (хотя и ругают за слишком затянутые сюжетные ролики), ярких персонажей и необычный художественный стиль.

В Европе игра будет доступна с 30 июня на PS4, PS Vita и Xbox One. 

Источник
Metacritic
Теги
игры Valkyria Chronicles

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