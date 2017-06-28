Ив Гиймо увеличил свою долю акций в Ubisoft

Ив Гиймо (Yves Guillemot), один из создателей издательства Ubisoft, уже заявлял о том, что будет стараться не позволить Vivendi поглотить его детище. Сообщается, что от слов Ив вместе со своей семьей перешел к делу — они увеличили процент владения акциями французской компании и процент на голосование.

Если год назад у Гиймо было 9% акций, то сейчас уже 13,6%. Прав на голосование — 20,02%. Однако у Vivendi и акций и прав по-прежнему больше — 27% и 24,5% соответственно.

Еще весной в сети появилась информация о том, что Vivendi планирует поглотить Ubisoft уже в 2017-ом году. Для этого достаточно довести свою долю до 30% акций. 

Источник
Polygon
Теги
игры UBISOFT

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