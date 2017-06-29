В BioWare слишком заняты Dragon Age, но помнят и о Jade Empire 2

Вчера мы уже писали, что в BioWare сообщили о начале активных работ над следующей частью Dragon Age. Однако, компания все-таки не такая большая и начало работ над этой игрой (а ведь еще есть и Anthem) означает то, что сиквел той же Jade Empire в ближайшее время мы не увидим.

Марк Лейдло (Mark Laidlaw) заявил, что, хотя у BioWare и есть полный сценарий Jade Empire 2, исследования рынка и настроений внутри команды показывают, что сейчас целесообразнее акцентировать внимание на сиквеле Dragon Age: «У вас должен быть талант, желание, нужные люди в достаточном количестве, подходящая команда. Конечно же мы думали о Jade Empire 2. У меня есть четкое видение, как должна выглядеть игра. Однако большинство членов команды хотят работать над Dragon Age. И это отвлекает. Кто-то напишет, Dragon Age убила Jade Empire. Нет. Многие по-прежнему помнят и любят ее».

Однако Лейдло не исключил, что сиквел Jade Empire 2 все-таки появится в будущем: «В мире, где собираются выпустить Beyond Good & Evil 2 через 15 лет после оригинала, вполне возможно увидеть и Jade Empire 2».