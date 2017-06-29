Создатель Limbo работает над новой игрой Somerville

Дино Патти (Dino Patti), один из основателей студии Playdead и вдохновителей Limbo и Inside, как известно, основал свою собственную компанию Jumpship, в которой пока работают два человека, он сам и аниматор Крис Олсен (Chris Olsen). Первый проект студии анонсирован — это Somerville.

Нас ждет научно-фантастический 2D-платформер в мире, где глобальная катастрофа уже случилась. На создание игры разработчиков вдохновили Another World и Deadlight.

Дата релиза пока остается неизвестной.