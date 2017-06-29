В Watch Dogs 2 появится командный режим для 4 игроков

Компания Ubisoft сообщила о скором выпуске бесплатного обновления для игры Watch Dogs 2. С 4 июля 2017 года в игре появится новый командный на 4 человек.


Игрок может создать открытую или закрытую команду, куда может войти до 4 человек, друзей или случайных игроков - при использовании системы подбора. Игроки в команде смогут свободно перемещаться по Сан-Франциско.

Режим для 4 игроков будет поддерживаться в событиях «Охота за головами», «Хакерские атаки», «Ограбление бронефургона», «Против0стояние», «Битвы с роботами», «Вирус DedSec», а также гонках.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT Watch Dogs 2

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