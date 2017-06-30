В 343 Industries не против фанатской игры Halo

В 343 Industries, которая сейчас работает над сериалом Halo, заявили, что не видят ничего плохого в создании фанатского проекта по мотивам франшизы Installation 01.

Требовать прекратить разработку девелоперы не станут. Однако отмечается, что продавать и получать материальную поддержку при создании Installation 01 разработчики проекта права не имеют. Впрочем, сами создатели согласны с этими условиями.

Напомним, что Installation 01 это многопользовательский экшн для PC на движке Unity 5, который должен объединить все лучшие элементы сетевых побоищ игр сериала Halo.