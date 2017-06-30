В 343 Industries не против фанатской игры Halo

В 343 Industries, которая сейчас работает над сериалом Halo, заявили, что не видят ничего плохого в создании фанатского проекта по мотивам франшизы Installation 01.

Требовать прекратить разработку девелоперы не станут. Однако отмечается, что продавать и получать материальную поддержку при создании Installation 01 разработчики проекта права не имеют. Впрочем, сами создатели согласны с этими условиями.

Напомним, что Installation 01 это многопользовательский экшн для PC на движке Unity 5, который должен объединить все лучшие элементы сетевых побоищ игр сериала Halo. 

Источник
GameSpot
Теги
игры HALO

Комментарии

Из рубрикиИгры
Blizzard выпустит StarCraft: Remastered 14 августа
Фил Спенсер считает рынок игровых приставок не самым большим, но очень важным
Сигеру Миямото не собрается создавать ремейки старых игр

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27