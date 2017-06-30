Сигеру Миямото не собрается создавать ремейки старых игр
Легендарный игровой дизайнер Сигеру Миямото (Shigeru Miyamoto) утверждает, что создание ремейков своих старых игр его не интересует. Куда интереснее работать над новыми проектами, заявил маэстро: «Не хочу создавать ремейки старых игр. Куда естественнее работать над чем-то новым, придумывать новые механики».
Впрочем, ранее ремейки главного детища Миямото все-таки появлялись. Достаточно вспомнить ремейк Super Mario 64, изначально выпущенной на Nintendo 64 в 1996-ом году, а затем переизданной в виде Super Mario 64 DS для портативной Nintendo DS.
Новая часть франшизы Super Mario называется Super Mario Odyssey, игра выйдет 27 октября 2017-го года для Nintendo Switch.
ИсточникGameSpot