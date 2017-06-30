Blizzard выпустит StarCraft: Remastered 14 августа

Компания Blizzard заявила, что выпустит обновленную версию StarCraft, StarCraft: Remastered, уже 14 августа этого года для PC и Mac. Помимо полной версии легендарной стратегии игроки получат также и похорошевшее дополнение Brood War.

В StarCraft: Remastered предусмотрена поддержка 4K, полностью перезаписана музыка и звуковая составляющая. Игра поддерживает сервис Battle.net.

Предварительно заказать стратегию можно за 599 рублей. В качестве бонуса предусмотрен Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара внутри игры.

Что касается «простой» StarCraft, то игра с апреля этого года совершенно бесплатна.