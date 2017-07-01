Игры серии Forza могут выходить каждый год

Крис Тектор (Chris Tector), один из сотрудников студии Turn 10 Studios, намекает на то, что игры серии Forza продолжат выходить каждый год.

"Серия Forza состоит из двух ответвлений, Horizon и Motorsport. Новая игра во франшизе появляется каждый год. Интересно работать сразу над двумя проектами и успевать изменять их. Мы смотрим в будущее, пытаемя предугадать, какие изменения нас ждут. Прогресс не стоит на месте, появляются новые системы, меняются операционные системы. Объем работы, который приходится проделывать, колоссальный".

Первая Forza Motorsport появилась в 2005-ом году. Начиная с 2011-го, игры серии выходят каждый год.