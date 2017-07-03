В The Elder Scrolls V: Skyrim появился город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion

Создатели модов пытаются осуществить масштабный проект переноса Тамриэля на движок The Elder Scrolls V: Skyrim. Первый шаг осуществлен — в Skyrim'е появился города Брума (по географии виртуальной вселенной, он располагается недалеко от границы со Скайримом) из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Скачать его можно здесь.

Брума действительно впечатляет и как город и как мод. Размер — в 1,5 раза превышает размеры дополнения Dragonborn. Тут есть и новое оружие, и своя история, и множество интересных заданий, и более 70 NPC и, конечно, дополнительные подземелья.

Для Брумы написано более 24 000 строк текста, предусмотрена голосовая озвучка.