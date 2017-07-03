Pokemon Go принесла 1,2 миллиарда долларов

Мобильная игра Pokemon Go, которая буквально взорвала мобильные чарты прошлым летом и свела с ума миллионы пользователей, не сумела удержать интерес игроков надолго. Однако проект по-прежнему живет, развивается и приносит деньги.

Так, в аналитической компании Apptopia сообщают, что доходы от Pokemon Go превысили 1,2 миллиарда долларов. Приложение было скачано 752 000 000 раз. В 2016-ом году Pokemon Go принесли 950 миллионов долларов. Ну а за первые полгода 2017-го — еще примерно 250 миллионов долларов.

Аналитики утверждают, что в июне 2017-го в Pokemon Go играло примерно 60 миллионов человек. Из них 20% - ежедневно. 

Источник
VentureBeat
Теги
игры Pokemon Go

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