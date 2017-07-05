Crash Bandicoot может вернуться

Руководитель Activision Publishing Эрик Хиршберг (Eric Hirshberg) заявил, что в издательстве раздумывают о франшизе Crash Bandicoot, однако пока не решили, насколько эта серия интересна игрокам.

«Мы в курсе, что фанаты мечтают о возвращении Крэша, они постоянно об этом напоминают нам. Однако мы не знаем, насколько широкой может быть аудитория подобного проекта. Быть может продолжение интересно лишь малой части преданных поклонников».

Впрочем, учитывая популярность сборника ремастеров Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (в первую неделю в Великобритании игра продается лучше, чем в свое время Horizon: Zero Dawn), можно предположить, что в Activision дадут зеленый свет новому проекту. 

Источник
GameSpot
Теги
игры Crash Bandicoot

Комментарии

Из рубрикиИгры
Анонсирована Evil Genius 2
В Amazon UK один человек может заказать лишь одну SNES Classic Mini
Что случилось 4 июля 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27