Crash Bandicoot может вернуться

Руководитель Activision Publishing Эрик Хиршберг (Eric Hirshberg) заявил, что в издательстве раздумывают о франшизе Crash Bandicoot, однако пока не решили, насколько эта серия интересна игрокам.

«Мы в курсе, что фанаты мечтают о возвращении Крэша, они постоянно об этом напоминают нам. Однако мы не знаем, насколько широкой может быть аудитория подобного проекта. Быть может продолжение интересно лишь малой части преданных поклонников».

Впрочем, учитывая популярность сборника ремастеров Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (в первую неделю в Великобритании игра продается лучше, чем в свое время Horizon: Zero Dawn), можно предположить, что в Activision дадут зеленый свет новому проекту.