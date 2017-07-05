Анонсирована Evil Genius 2

Компания Rebellion официально анонсировала Evil Genius 2, которая является продолжением необычной стратегии, вышедшей в далеком 2004-ом году на PC. Концепция проекта заключалась в том, что игрокам предлагалось выступать в роли злодея, управляя его базой. Студия Elixir Studios, ответственная за оригинал, прекратила свое существование еще в 2005-ом, а все права на франшизу достались Rebellion.

Evil Genius 2, которая находится на ранней стадии разработки, будет распространяться по условно-бесплатной схеме. Пока что игра заявлена для PC, однако появление ее на других платформах не исключается.

Источник
GameSpot
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