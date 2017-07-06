По Assassin's Creed создадут анимационный сериал

Ади Шанкар (Adi Shankar), продюсер, ответственный за анимационный сериал Castlevania (появится на Netflix уже завтра, 7 июля), заявил, что также работает над анимационной версией Assassin's Creed. Проект пока что находится на ранней стадии разработки. Известно, что нас ждет оригинальная история и новые персонажи.

Поклонники франшизы надеются, что на этот раз на экранах появится достойный Assassin's Creed. Большой и дорогой фильм «Кредо Убийцы», к сожалению, надежд фанатов не оправдал, хотя и собрал 240 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов.

Источник
GameSpot
Теги
игры Assassin's Creed

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