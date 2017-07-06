Сложность Crash Bandicoot N.Sane Trilogy выше, чем у оригинальных игр

Фанаты Crash Bandicoot обнаружили, что сборник ремастеров Crash Bandicoot N.Sane Trilogy сложнее, чем оригинальные три игры, вышедшие в 1996, 1997 и 1998 годах. Так, главный герой (или Коко, сестра Крэша) чаще падает в пропасти.

Все дело, уверены геймеры, в том, что форма базовой модели персонажа изменилась с круга на овал и теперь персонажу проще соскользнуть с уступа. Из-за этого в тех ситуациях, где требуется предельная точность, герой чаще погибает.

Также сообщается о более высокой скорости кувырков и прыжков по сравнению с оригинальной трилогией.