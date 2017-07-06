Показан ранний прототип Rayman для Super Nintendo

Творческий директор Wonder Boy: The Dragon's Trap Омар Корнут (Omar Cornut) нашел и выпустил в сеть ранний вариант игры Rayman, которая изначально готовилась для 16-битной игровой приставки Super Nintendo.

«Перед вами ранний прототип, не полностью готовый проект. Предполагается, что где-то существует и более полная версия, однако ее пока найти не удалось».

Уже тогда, 22 года назад, Rayman выглядел весьма стильно и уже заполучил свой фирменный облик, а также знакомую всем его поклонникам сегодня анимацию.

Напомним, что Rayman впоследствии был выпущен для приставок Atari Jaguar и PlayStation, а затем начал свое победно шествие по многочисленным платформам, однако на Super Nintendo так и не заглянул.

Источник
Polygon
Теги
игры Rayman SNES

Комментарии

Из рубрикиИгры
Сложность Crash Bandicoot N.Sane Trilogy выше, чем у оригинальных игр
По Assassin's Creed создадут анимационный сериал
Sega анонсировала Total War Saga

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 31
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27