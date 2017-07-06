Sega анонсировала Total War Saga

Компания Sega официально анонсировала Total War Saga, целую серию стратегий, ответвление франшизы Total War. Главное отличие «Саги» в том, что в центре внимания окажутся ключевые моменты истории — развивать свою страну сотни лет игрокам не дадут.

Что касается геймплея, то нас также ждет сочетание сражений в реальном времени с участием большого количества юнитов с пошаговым режимом.

Действие «Саги» будет происходить в тех же эпохах, что и в основных частях Total War.

По размерам карты в играх Total War Saga окажутся сравнимы с миром Total War: Attila. Прохождение каждой из частей займет столько же времени, сколько и прохождение любой другой «обычной» Total War.