Nintendo не станет выпускать игры для PC

Тацуми Кимисима (Tatsumi Kimishima), руководитель Nintendo, сделал заявление, связанное с популярностью игрового рынка для PC. Японская компания не планирует выпускать игры для этой платформы.

«Мы в курсе того, что многие наши поклонники играют и на PC. Однако наша компания в первую очередь консольная. Наши игры выходят для приставок. И именно таким образом, по нашему мнению, нам проще всего создавать новые механики и инновационные проекты».

Однако от мобильных устройств в Nintendo не отказываются.

«Мы уверены, что в будущем сможем расширить наш бизнес с помощью выхода игр на мобильных устройствах. Таким образом, мы также планируем повышать интерес к нашим франшизам со стороны большого количества геймеров».  

Источник
GameSpot
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