THQ Nordic считает Nintendo Switch слишком слабой консолью

Райнхард Поллис (Reinhard Pollice) из THQ Nordic заявил, что игровая приставка Nintendo Switch является слишком слабой с технической точки зрения. Для запуска игр, издаваемых и создаваемых компанией, ее мощности явно недостаточно.

«Мы разговариваем с представителями Nintendo на тему Switch больше года. Мы хотим понять, сможем ли мы выпустить что-то из нашей игровой линейки для этой консоли. Жаль, что Nintendo не выпустила систему более мощной».

THQ Nordic на данный момент трудится над ELEX и Darksiders 3. Учитывая упомянутое выше заявление, на их выход на Switch вряд ли стоит рассчитывать. Впрочем, у австрийской команды в разработке могут находиться и другие проекты, о которых пока ничего неизвестно.

Источник
Wccftech
Теги
игры Nintendo Switch

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