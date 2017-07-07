В Overwatch появился четвертый дополнительный герой

Компания Blizzard Entertainment представила четвертого дополнительного героя для игры Overwatch. С момента апуска Overwatch в мае 2016 года разработчики запустили трех дополнительных героев, четвертым стал Doomfist или "Кулак Смерти". В результате, теперь количество героев в игре достигло двадцати пяти.


Doomfist представляет собой героя-штурмовика с повышенными способностями ближнего боя. Он уже появился на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region) для ПК. Герой родом из Западной Африки уверен в том, что конфликты способствуют развитию человечества.

Среди способностей Кулака — бомбарда или выстрел из 4-зарядного скорострельного оружия, реактивный удар, когда герой совершает рывок вперед и наносит сокрушительный удар, отбрасывая всех пораженных противников, а также удар метеора, когда он взмывает в воздух и обрушивается на указанную область, нанося огромный урон и раскидывая противников.

Источник
Overwatch
Теги
игра BLIZZARD Overwatch

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