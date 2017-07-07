Представлено новое впечатляющее видео Star Citizen

Опубликовано новое впечатляющее видео космического симулятора Star Citizen. На этот раз нам показали исследуемые планеты, обширные территории и многое другое.

Проект Криса Робертса (Chris Roberts) и его Cloud Imperium Games может стать одной из самых масштабных игр современности.

В ролике мы также можем оценить многочисленные эффекты и увидеть, как будут происходить сражения.

Но самое впечатляющее это все-таки планеты и их спутники.

На Star Citizen собрали 153 659 236 долларов (вложились в проект 1 836 818 геймеров).

Напомним, что недавно мы писали о финансовых проблемах создателей игры. На Star Citizen был взят дополнительный кредит в банке Coutts & Co взамен на все права на игру. Условия таковы, что, если авторы не будут вовремя погашать задолженность, то могут быть вовсе отстранены от разработки.

Источник
DualShockers
Теги
игры Star Citizen

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