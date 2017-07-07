Подробности будущего обновления Steam

Valve вновь планирует обновить свой клиент Steam в ближайшем будущем. В сеть попали изображения, раскрывающие некоторые подробности апдейта, с презентации на Indigo 2017.

Так, Valve вновь собирается изменить дизайн сервиса цифровой дистрибуции, как для пользователей, так и для разработчиков.

В обновленном Steam возврат к недавно запущенным играм будет максимально быстрым. Удобнее будет смотреть за активностью игр, за событиями, своими друзьями и так далее.

На странице запуска игры информации станет еще больше. Игрок сможет увидеть данные о работах сообществ, достижениях, предметах, играют ли в эту игру друзья, посмотреть трансляции, почитать новости.

Дата обновления пока не называется.