Nintendo запустит мобильное приложение Switch Online 21 июля

Компания Nintendo анонсировала планы по запуску мобильного приложения Nintendo Switch Online. По словам разработчиков, предназначено для того, чтобы расширить онлайн-возможности совместимых игр на Nintendo Switch.





Приложение Nintendo Switch Online станет доступно для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Оно выйдет 21 июля 2017 года, одновременно с игрой Splatoon 2 до официального запуска сервиса Nintendo Switch Online, который намечен на 2018 год.

Приложение будет по-разному работать с совместимыми играми. Например, в Splatoon 2 игроки получат доступ к SplatNet 2, где можно просматривать статистику своих онлайн-боев, своего снаряжения и много другое.

Также пользователи смогут рассылать приглашения со своего смарт-устройства всем игрокам из своего списка друзей Nintendo Switch и общаться с ними в голосовом чате. С помощью приложения можно быстро разослать приглашения в социальные сети и мессенджеры. Если пользователя пригласили играть, он сразу получит уведомление на свой смартфон.