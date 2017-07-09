Mass Effect: Andromeda отказалась от системы защиты Denuvo

6 июля компания Bioware выпустила патч версии 1.09 к своей Sci-Fi ролевой игре Mass Effect: Andromeda. Улучшений хватает: это, кроме всего прочего, улучшенная лицевая анимация персонажей и более стабильная работа проекта в целом. Неожиданным решением также стало отключение защиты от несанкционированного доступа к информации Denuvo.

Вероятно, что в BioWare посчитали, что проку от Denuvo нет никакого, так как игра была взломана уже через 10 дней после выхода в первый раз и в начале мая снова, во второй, даже после обновления системы защиты. Впрочем, существует вероятность, случайного отключения.

Защита Origin сохраняется.

Ранее от защиты Denuvo после взлома лишились такие игры, как DOOM, HITMAN, RiME and Homefront: The Revolution.