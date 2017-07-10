Square Enix работает над патчем для PC-версии NieR: Automata совместно с производителями железа

Многие фанаты необычного экшна NieR: Automata, играющие на PC, недовольны тем, что к игре до сих пор не вышло ни одного патча и ни одного обновления, исправляющего программные ошибки. Более того, такое авторитетное в геймерской среде издание, как Eurogamer, в итоге решило выяснить у самого издательства Square Enix, в чем же дело и когда «писишникам» следует ждать апдейта.

В Square Enix заявили, что идет активная работа студии-разработчика PlatinumGames с производителями PC железа, вроде AMD. Самостоятельно решить проблемы Steam-версии авторы игры не могут. Сообщается, что сотрудничество с AMD помогло решить часть проблем и теперь в Square Enix надеются на подобное взаимодействие и с другими производителями железа перед выпуском патча.

Впрочем, что касается багов, не связанных с деталями компьютера, то, когда и каким образом создатели собираются исправить их, не сообщается.  

Источник
DSOGaming
Теги
игры NieR Automata

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