Цифра дня: сколько раз скачали Super Mario Run?

Цифра дня:

150 000 000

загрузок Super Mario Run осуществили пользователи.

Super Mario Run вышла 7 месяцев назад и за это время успела обрасти обширной пользовательской базой. Спорный хит от Nintendo скачали более 150 000 000 раз. При этом, по слова самих разработчиков, полная, платная версия была приобретена даже менее, чем 10% мобильных геймеров. Большинство предпочло довольствоваться тремя бесплатными уровнями.

Любопытный факт — Fire Emblem Heroes, другая большая игра от Nintendo для мобильных платформ, несмотря на куда более скромную пользовательскую базу (ее скачали 15 000 000 раз), принесла компании больше денег. В игре, напомним, имеется система микротранзакций.

Источник
Game Informer
Теги
игры Super Mario Run

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