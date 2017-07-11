Анимационный сериал Castlevania продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил сериал Castlevania буквально пару дней назад. Сезон оказался небольшим — состоит всего из 4 серий по 23-25 минут. В анимационных эпизодах рассказывается история борьбы Тревора Бельмонта с Дракулой, вампирами и прочими чудовищами. В основе лежит сюжет игры Castlevania III: Dracula's Curse, вышедшей в 1989-ом году для NES.

Судя по всему, рейтинги у мультфильма оказались достаточно высокими. Уже известно о том, что второму сезону дали зеленый свет. Он будет состоять уже из 8 эпизодов, которые появятся в 2018-ом году.