Анимационный сериал Castlevania продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил сериал Castlevania буквально пару дней назад. Сезон оказался небольшим — состоит всего из 4 серий по 23-25 минут. В анимационных эпизодах рассказывается история борьбы Тревора Бельмонта с Дракулой, вампирами и прочими чудовищами. В основе лежит сюжет игры Castlevania III: Dracula's Curse, вышедшей в 1989-ом году для NES.

Судя по всему, рейтинги у мультфильма оказались достаточно высокими. Уже известно о том, что второму сезону дали зеленый свет. Он будет состоять уже из 8 эпизодов, которые появятся в 2018-ом году.  

Источник
DualShockers
Теги
игры кино сериалы Castlevania

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