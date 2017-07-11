Китайцы начали продавать поддельные NES Mini

Консоль NES Classic Mini, вышедшая в прошлом году, по-прежнему пользуется высокой популярностью у геймеров, коллекционеров и спекулянтов.

Из-за малого количества выпущенных устройств ажиотажный спрос наблюдается до сих пор. На аукционах и в Интернете за приставку просят намного больше, чем она стоила на запуске.

Также выяснилось, что на рынке появились поддельные, пиратские копии системы из Китая. Выглядят такие NES Mini практически также, как оригинал, только пластик у них менее качественный. Впрочем, не профессионал вряд ли увидит разницу — особенно, учитывая практически идентичную коробку, те же игры и аналогичные джойстик.

На фото фейковый интерфейс:

А здесь настоящий:

Источник
Eurogamer
Теги
игры Китай игровые приставки NES Mini

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