Майкл Пактер считает, что Nintendo Switch не повторит успех Nintendo Wii

Знаменитый аналитик Майкл Пактер (Michael Pachter) из Wedbush Morgan, известный по своим прогнозам, связанным с игровой индустрией, заявил, что Nintendo Switch не удастся повторить успех Nintendo Wii, которая разошлась тиражом, превышающим 100 миллионов экземпляров. Что касается ее наследницы Nintendo Wii U, то ее купили лишь 13 миллионов человек. Пактер уверен, что Switch не станет провалом уровня Wii U, но и успеха уровня Wii также не ждет.

В своем прогнозе аналитик исходит из пятилетнего жизненного цикла новинки: «Если цена на Switch будет падать, то Nintendo удастся продать 50 миллионов приставок. Получится ли реализовать 100 миллионов? Не думаю. Для этого требуется продавать по 20 миллионов консолей в год. Это сложно. А вот 10 миллионов — вполне».