К Half-Life выпустили новый патч
К легендарному шутеру Half-Life, вышедшему почти 19 лет назад (релиз состоялся 8 ноября 1998-го года), вышел новый патч. Апдейт призван решить некоторые технические проблемы, которые по-прежнему находят игроки. Кстати, Half-Life по-прежнему пользуется популярностью. В нее в среднем играют по 500 человек в день через сервис цифровой дистрибуции Steam.
Список самых важных исправлений ниже:
- Исправлена проблема, связанная с вылетом после введения определенных команд в командной консоли;
- Решена проблема с некорректными файлами SAV, разрешающими записывать произвольные файлы в папку с Half-Life;
- Игра больше не вылетает при быстрой смене оружия;
- Исправление вылета при установке пользовательских настроек.
ИсточникSteam