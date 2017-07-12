К Half-Life выпустили новый патч

К легендарному шутеру Half-Life, вышедшему почти 19 лет назад (релиз состоялся 8 ноября 1998-го года), вышел новый патч. Апдейт призван решить некоторые технические проблемы, которые по-прежнему находят игроки. Кстати, Half-Life по-прежнему пользуется популярностью. В нее в среднем играют по 500 человек в день через сервис цифровой дистрибуции Steam.

Список самых важных исправлений ниже:

Исправлена проблема, связанная с вылетом после введения определенных команд в командной консоли;

Решена проблема с некорректными файлами SAV, разрешающими записывать произвольные файлы в папку с Half-Life;

Игра больше не вылетает при быстрой смене оружия;

Исправление вылета при установке пользовательских настроек.