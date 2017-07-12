Ремастер Icewind Dale 2 не могут сделать из-за потери исходного кода

Beamdog, ответственная за ремастеры классических ролевых игр Baldur's Gate: Enhanced Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Planescape Torment: Enhanced Edition и Icewind Dale: Enhanced Edition, не может сделать ремастер Icewind Dale 2 из-за того, что бывший издатель оригинальной игры не сумел предоставить разработчикам исходный код проекта. 

В Beamdog сообщили, что обыскали архивы всех компаний, у которых он мог находиться, включая Obsidian, Wizards of the Coast и Atari, однако ничего найти не удалось. Код утерян.

Напоминаем, что Icewind Dale 2 вышла в 2002-ом году, став последней игрой на движке Infinity Engine.

Без исходного кода, ремастер, к сожалению, невозможен. В связи с этим Beamdog просит откликнуться всех, кто знает или владеет исходным кодом игры. 

Источник
PCGamesN
Теги
игры icewind dale Icewind Dale: Enhanced Edition

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