Tony Hawk's Pro Skater HD с 17 июля удалят из Steam

Тем, кто желает приобрести игру Tony Hawk's Pro Skater HD в Steam, следует поторопиться. Из сервиса цифровой дистрибуции легендарный скейтборд-рейсинг, вышедший в 2012-ом году, удалят уже 17 июля. Сейчас на игру действует большая скидка в размере 80%.

Правообладатель в лице Activision не сообщает, по какой причине произойдет удаление. Эксперты предполагают, что это связано со сроком лицензионного соглашения на одну или несколько музыкальных композиций, использующихся в игре.