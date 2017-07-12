Tony Hawk's Pro Skater HD с 17 июля удалят из Steam

Тем, кто желает приобрести игру Tony Hawk's Pro Skater HD в Steam, следует поторопиться. Из сервиса цифровой дистрибуции легендарный скейтборд-рейсинг, вышедший в 2012-ом году, удалят уже 17 июля. Сейчас на игру действует большая скидка в размере 80%.

Правообладатель в лице Activision не сообщает, по какой причине произойдет удаление. Эксперты предполагают, что это связано со сроком лицензионного соглашения на одну или несколько музыкальных композиций, использующихся в игре. 

Источник
GameSpot
Теги
игры Tony Hawk's

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