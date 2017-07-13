Продюсер сериала Castlevania изъявил желание поработать над адаптацией Metroid

Продюсер недавно продленного на второй сезон анимационного сериала Castlevania Ади Шанкар (Adi Shankar) сообщил, что хочет адаптировать в мультипликационный формат франшизу Metroid от Nintendo. По его словам, он видит сериал по Metroid "мрачным научно-фантастическим произведением в аниме-стилистике".

Ведутся ли переговоры на тему такой адаптации, не сообщается.

Напомним, что Шанкар также занят анимационным сериалом по мотивам вселенной Assassin's Creed.