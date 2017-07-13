Российский боевик Redemeer выйдет в Steam 1 августа

Кровавый боевик Redeemer от российской студии Sobaka выйдет в Steam уже 1 августа. Разработчики рассчитывают выпустить версии и для консолей Xbox One и PS4, если игра окажется успешной на PC.

В Redeemer в главной роли выступает Василий, опытный оперативник, который работал на влиятельную корпорацию, торгующую оружием. Василию приходилось драться, пытать людей, убивать их. Однако в итоге он сумел сбежать от такой жизни и 20 лет жил в горах в монастыре. К сожалению, в итоге корпорация обнаружила его местонахождение и потребовала возвращения.

Авторы пообщеали сильный сюжет и интересную историю Василия.