Российский боевик Redemeer выйдет в Steam 1 августа

Кровавый боевик Redeemer от российской студии Sobaka выйдет в Steam уже 1 августа. Разработчики рассчитывают выпустить версии и для консолей Xbox One и PS4, если игра окажется успешной на PC. 

В Redeemer в главной роли выступает Василий, опытный оперативник, который работал на влиятельную корпорацию, торгующую оружием. Василию приходилось драться, пытать людей, убивать их. Однако в итоге он сумел сбежать от такой жизни и 20 лет жил в горах в монастыре. К сожалению, в итоге корпорация обнаружила его местонахождение и потребовала возвращения.

 

Авторы пообщеали сильный сюжет и интересную историю Василия. 

Источник
Igromania
Теги
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