inXile работает над VR ролевой игрой

Компания inXile, известная по ролевым хитам Wasteland и Torment: Tides of Numenera, сейчас трудится над некой RPG в открытом мире для виртуальной реальности. Известно, что действие развернется в одном из уже существующих ролевых миров. Возможно, что речь идет о VR-версии Wasteland.

Недавно авторы получили инвестиции в размере 4,5 миллионов долларов от японской компании Gumi Inc. на создание проекта. Дата релиза не называется, однако учитывая, что inXile также создает Wasteland 3 и The Bard's Tale IV, возможно, что ждать придется долго. 

Источник
UploadVR
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игры VR

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