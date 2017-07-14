Аналитики пророчат Destinty 2 продажи от 4 до 5 миллионов копий в первые 3 месяца только на PC

Аналитики из компании SuperData Research уверены, что Destiny 2 будет пользоваться высокой популярностью у геймеров на PC — только для этой платформы будет реализовано от 4 до 5 миллионов копий в первые три месяца после релиза.

Прогноз основан на продажах оригинальной Destiny и сравнении с другими проектам AAA-класса, вышедших в то же время. Напомним, что первая Destiny вышла только на приставках, так и не добравшись до PC.

Destiny 2 выходит на PS4 и Xbox One 6 сентября 2017-го года. PC-версия чуть задержится, ее можно будет купить только 24 октября.