Ni No Kuni II: Revenant Kingdom перенесена на 2018 год

Bandai Namco сообщила о переносе даты релиза ожидаемой японской ролевой игры Ni No Kuni II: Revenant Kingdom с 10 ноября 2017-го года на 19 января 2018-го. Это связано с желанием разработчиков из Level-5 доделать игру и вычистить ее от багов.

Акихиро Хино (Akihiro Hino), руководитель проекта, уже извинился перед фанатами и пообещал, что игра постарается оправдать все их надежды.

Слухи о многопользовательском режиме не подтвердились. Хино заявил, что Ni No Kuni II исключительно однопользовательский проект.

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom готовится для PC и PlayStation 4.

Источник
Kotaku
Теги
игры Ni No Kuni II

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