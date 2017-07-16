Алисия Викандер рассказала о своей Ларе Крофт

Актриса Алисия Викандер (Alicia Vikander), которая сыграет Лару Крофт в новой экранизации Tomb Raider (премьера состоится 16 марта 2018 года), рассказала журналистам, какой будет ее героиня. 

По сюжету, молодая Лара Крофт находится в поисках своего отца, она не знает жив он или мертв. По словам Алисии, ее Лара девушка жесткая, умная, любопытная, но пока что не слишком опытная. 

"Я отношусь к роли серьезно. Даже мои близкие знают о Tomb Raider. Анджелине Джоли удалось сделать икону из Лары Крофт. У меня есть хорошая возможность показать ее с другой стороны. Многие сцены проходят в воде. В общей сложности 16 дней съемок происходили в воде. Мы, например, использовали зал для олимпийского рафтинга в Лондоне. Меня множество раз сбрасывали в воду со связанными руками". 

Викандер также заявила, что успех фильма "Чудо-Женщина" придал ей больше уверенности в своей героине и роли. 

Источник
Independent
Теги
игры кино TOMB RAIDER

Комментарии

Материалы по теме

10 лучших фильмов по мотивам игр

14 июля

10 самых продаваемых игр в истории

7 июля

Edge of Tomorrow — FPS in a nutshell

18 мая 2014

Iron Man 3. Железный и бесплатный.

29 апреля 2013

«May the fourth be with you». Подборка лучших мобильных игр по мотивам «Звёздных войн»

4 мая 2014

Играем на Linux: лучшие дистрибутивы для гейминга

7 июля
Из рубрикиИгры
Pathfinder: Kingmaker установила рекорд среди российских проектов на Kickstarter
Названа дата выхода Kingdom Hearts III
Oculus готовит автономный VR-шлем за $200

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 55
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28