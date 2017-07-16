Алисия Викандер рассказала о своей Ларе Крофт

Актриса Алисия Викандер (Alicia Vikander), которая сыграет Лару Крофт в новой экранизации Tomb Raider (премьера состоится 16 марта 2018 года), рассказала журналистам, какой будет ее героиня.

По сюжету, молодая Лара Крофт находится в поисках своего отца, она не знает жив он или мертв. По словам Алисии, ее Лара девушка жесткая, умная, любопытная, но пока что не слишком опытная.

"Я отношусь к роли серьезно. Даже мои близкие знают о Tomb Raider. Анджелине Джоли удалось сделать икону из Лары Крофт. У меня есть хорошая возможность показать ее с другой стороны. Многие сцены проходят в воде. В общей сложности 16 дней съемок происходили в воде. Мы, например, использовали зал для олимпийского рафтинга в Лондоне. Меня множество раз сбрасывали в воду со связанными руками".

Викандер также заявила, что успех фильма "Чудо-Женщина" придал ей больше уверенности в своей героине и роли.