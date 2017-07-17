Представлено видео о создании сюжетного режима Star Wars: Battlefront II

На выставке D23 было представлено видео, посвященное одиночной кампании Star Wars: Battlefront II. В ролике показаны новые кадры, связанные с сюжетом, а также масштабные битвы, в том числе в космосе.

Игра выходит 17 ноября на PC, PS4, Xbox One.

Действие Battlefront II развернется между событиями 6 эпизода «Звездных Воин» («Возвращение Джедая») и 7 эпизода («Пробуждение Силы»). Нам расскажут о том, что происходило в далекой далекой галактике после того, как империя осталась без императора, Звезда Смерти была уничтожена, а база Старкиллер еще не построена.

В главной роли выступит Иден Версио, девушка-боец специального подразделения, противостоящего повстанцам. Она прирожденный лидер, дочь высокопоставленного офицера Империи. Озвучивает Иден актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar).