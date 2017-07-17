Анонсирована VR-игра Marvel Powers United VR

На выставке D23 компания Marvel анонсировала новую VR-игру Marvel Powers United VR. Проект создается совместно с Oculus Studios и Sanzaru. Целевой платформой выбана система виртуальной реальности Oculus Rift. Речь идет об эксклюзивности, судя по всему, постоянной, а не временной.

В Marvel Powers United VR игрок сможет опробовать себя в роли одного из персонажей вселенной Marvel. Предусмотрен кооперативный режим для трех человек, множество интересных миссий и битвы с суперзлодеями.

Дата релиза пока не названа, зато есть красочный ролик с Ракетой, Халком и Капитаном Марвелом.