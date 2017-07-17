Аналитик считает, что Sony снизит цены на PS4 и PS4 Pro в этом году

Майкл Пактер (Michael Pachter), знаменитый по прогнозам, связанным с игровой индустрией, аналитик, считает, что существует высокая вероятность того, что Sony снизит стоимость своих игровых консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro уже в этом году. Он даже называет сумму, на которую подешевеют оба устройства. Это 50 долларов.

"Я считаю, что Sony снизит стоимость простой PS4 до 249 долларов, а PS4 Pro можно будет купить за 349 долларов. При этом у Microsoft снижения цены я не предполагаю, поэтому у Sony вполне может оказаться ценовое преимущество в рождественский период этого года".

Если снижение стоимости PS4 Pro действительно произойдет, то она окажется дешевле Xbox One X на 150 долларов. По мнению Пактера, высокая цена на Xbox One X негативно отразится на продажах мощной приставки.