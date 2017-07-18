Новый сервис позволяет собрать PC на основе игр, в которые вы собираетесь играть

В сети появился новый сайт-сервис BLD (от производителя компьютерного железа NZXT), который позволяет собрать железо вашего будущего PC на основе тех игр, в которые вы собираетесь играть в будущем. За пару минут вы сможете понять, какие компоненты потребуются и на сколько кадров в секунду вы вправе рассчитывать, выбрав ту или иную конфигурацию.

К сожалению, на данный момент в сервисе представлено лишь менее двух десятков игр, однако все проекты знаковые. Опций достаточно. 





Источник
Kotaku
Теги
игры PC Железо

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