Четвертый дополнительный герой Overwatch станет доступен 27 июля

Компания Blizzard Entertainment в начале июля анонсировала четвертого дополнительного героя для игры Overwatch — Doomfist или "Кулак Смерти". Теперь стала известна дата официального релиза героя — 27 июля он станет доступен на серверах для ПК, а также игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft.





С момента запуска Overwatch в мае 2016 года разработчики запустили трех дополнительных героев, четвертым стал Doomfist или "Кулак Смерти". В результате, количество героев в игре достигнет двадцати пяти. На данный момент Doomfist доступен на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region) для ПК.

Doomfist представляет собой героя-штурмовика с повышенными способностями ближнего боя. Он уже появился на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region) для ПК. Герой родом из Западной Африки уверен в том, что конфликты способствуют развитию человечества.

Среди способностей Кулака — бомбарда или выстрел из 4-зарядного скорострельного оружия, реактивный удар, когда герой совершает рывок вперед и наносит сокрушительный удар, отбрасывая всех пораженных противников, а также удар метеора, когда он взмывает в воздух и обрушивается на указанную область, нанося огромный урон и раскидывая противников.