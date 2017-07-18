По мотивам Splatoon сделают аниме

По мотивам популярного шутера Splatoon от Nintendo, в котором между собой сражаются фантастические дети-кальмары, будет сделано полноценное аниме. Об этом сообщил японский журнал CoroCoro, ранее опубликовавший мангу по мотивам игры. Премьера аниме (скорее всего, в той же стилистике, что и манга) ожидается 12 августа на YouTube-канале.

Связан ли сюжет с Splatoon 2 (одна из самых ожидаемых игр от Nintendo в этом году), выходящей на Nintendo Switch уже 21 июля 2017 года, не сообщается.